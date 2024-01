L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano il 29 dicembre, post pari contro il Monza, De Laurentiis in conferenza stampa chiese scusa ai tifosi ed individuò nel mercato la strada per rimettere a posto le cose. A distanza di due settimane, il Napoli ha acquistato soltanto Mazzocchi con un investimento di 3 milioni sfruttando la volontà del calciatore ex Salernitana di giocare in azzurro. Non c’è traccia di altri acquisti e a fine dicembre è andato via anche Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro. Nel calcio italiano, indebitato fino al collo, il Napoli è un’anomalia perché ha conti in ordine ed un bilancio florido, con utili di circa 80 milioni di euro. Eppure il caposcouting Micheli e il direttore sportivo Meluso fanno fatica a rinforzare la squadra.