Cesarano: “De Laurentiis ha una strategia per il mercato, vi spiego. Con la Salernitana serve questo”

Rino Cesarano è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del calciomercato azzurro.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli sta usando una strategia di soluzioni tampone per arrivare a giugno. La società è solida sul piano economico, ma il presidente De Laurentiis avrà deciso di non svenarsi adesso ed aspettare la prossima stagione per grossi investimenti. Formazione di domani? Se qualcuno non è al top, che giochi chi sta meglio, come Simeone. Certo cose si possono decidere solo nel ritiro, perché nei ritiri ci si scontra, alle volte, ma è a fin di bene. Serve il confronto ed anche lo scontro”.

Poi Cesarano ha continuato: “I giocatori hanno vissuto la mortificazione di andare sotto la curva dei tifosi a Torino: erano amareggiati, non è vero che non se ne fregano. Perché il Napoli può battere la Salernitana? Perché avrà una grande carica, anche rabbiosa, dopo il ritiro. I granata, dal canto loro, vorranno cancellare il torto subito contro la Juve, reagendo bene sul piano agonistico. Prevedo una partita molto tirata. Il Napoli ha una qualità tecnica sicuramente superiore e potrebbe spuntarla”.