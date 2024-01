L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il derby contro la Salernitana. Secondo il quotidiano Mazzarri confermerà il 4-3-3 dopo i tentativi di difesa a tre della scorsa settimana, ma cambierà qualcosa. Gaetano è tornato a lavorare in gruppo da un paio di giorni e giocherà al posto di Zielinski se ritenuto in condizione nella rifinitura. Simeone se la gioca con Raspadori per sostituire Osimhen. In difesa, davanti a Gollini ci saranno ancora Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo spazio a Cajuste e Lobotka al fianco di Gaetano, mentre davanti Politano e Kvaratskhelia agiranno sulle ali.