Scotto: “Al momento frenato l’affare con Samardzic perché il padre ha avuto perplessità e chiesto garanzie”

L’affare che dovrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli sembra sempre più in salita, con il serbo che sembra non essere convinto della destinazione. Secondo quanto riportato su X dal giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, il padre Mlanden avrebbe temporeggiato chiedendo garanzie. Il padre del centrocampista sembra voglia capire il livello di competitività della squadra e sembra perplesso per il momento difficile che stanno attraversando gli azzurri. Proprio per questo motivo ha chiesto tempo per capire se portare o meno a Napoli il ragazzo, con le due società che hanno già trovato l’accordo. Per quanto riguarda invece il capitolo cessioni, ci sono Zanoli e Zerbin che aspettano il via libera del presidente De Laurentiis per partire in prestito.