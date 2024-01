Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto sul suo profilo X a proposito del calciomercato del Napoli. In particolare, ha dato dei consigli al presidente Aurelio De Laurentiis su chi acquistare nel corso di questa sessione di mercato per rinforzare la rosa partenopea. “Se fossi nei panni di De Laurentiis, dopo Mazzocchi andrei secco su Ngonge e soprattutto su Koopmeiners – fortissimo – e per la difesa, su Beukema (Bologna). Consigli gratis”.

