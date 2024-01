Montervino: “Il Napoli ha bisogno di giocatori pronti, per Traorè bisogna capire se è subito pronto dopo i problemi”

L’ex capitano e centrocampista del Napoli Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Radio Marte del mercato azzurro e dell’ipotetico arrivo di Traorè. L’ex Sassuolo ha vissuto un periodo non semplice a livello di salute, e per l’ex azzurro bisogna capire se attualmente è pronto per giocare col Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli ha bisogno di giocatori pronti da subito, io mi auguro che chi sta scegliendo Traorè si sia reso conto del periodo che ha attraversato. Si tratta di un ottimo giocatore ma bisogna capire se è pronto subito per aiutare il Napoli. Samardzic si lascia preferire in questo momento solo perché sta giocando sempre in Italia, dove milita da diversi anno. Non condivido le trattative portate per le lunghe ed estenuanti”.