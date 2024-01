Repubblica – Napoli in ritiro punitivo: ecco fino a quando durerà

Il Napoli è in ritiro da ieri, questa la decisione del Presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta di Torino. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi in edicola, i calciatori potranno lasciare il ritiro solo sabato, in occasione del match contro la Salernitana. Questo quanto riportato dal quotidiano:

“Nell’hotel Serapide sono subito cominciati i primi confronti tra le varie componenti del gruppo: l’ultima speranza di trovare una soluzione interna e non traumatica alla crisi. Le stanze dell’albergo sono state bloccate fino a sabato mattina, ma non è escluso che il ritiro punitivo del Napoli possa essere un po’ più breve e si concluda nello spazio di 48- 72 ore. Domenica è prevista infatti la partenza per l’Arabia Saudita e potrebbe rivelarsi addirittura controproducente un periodo di clausura tanto prolungato. Tutto dipenderà ovviamente dalle decisioni di De Laurentiis, che solo venerdì rientrerà in Italia. Ora il presidente del Napoli si trova in Spagna”.