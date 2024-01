CdS – Napoli in ritiro, Di Lorenzo media con ADL: la richiesta della squadra

Il Napoli è in ritiro, questa la scelta “punitiva” di ADL dopo la disfatta di Torino. I calciatori azzurri non avrebbero accolto con conenso la decizione del patron azzurro e a mediare con lui sarebbe stato proprio Giovanni Di Lorenzo. Secondo Il Corriere dello Sport il capitano del Napoli, avrebbe provato a convincere il presidente a rimandare la data del ritiro, vista l’imminente partenza di domenica per l’Arabia Saudita, luogo in cui si disputeranno le gare della Supercoppa Italiana. Questo quanto evidenziato:

“Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha fatto il portavoce della squadra provando a strappare uno-due giorni prima che iniziasse il ritiro. Un modo per restare con le famiglie prima del mini tour de force che porterà il Napoli a giocare dopo la Salernitana anche la Supercoppa in Arabia Saudita. Sì: è su questo punto che il capitano portavoce della squadra, ha provato a discutere con il presidente in assoluta serenità, salvo poi tirare fuori i trolley già pronti per ogni evenienza”.