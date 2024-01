Sky – Napoli dritto su Perez dell’Udinese: duello a due con il Milan per l’argentino

Vista la difficoltà a convincere il Genoa per Dragusin, il Napoli si sarebbe fiondato sul giovane difensore Perez dell’Udinese.

A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Secondo il noto esperto di calciomercato sarebbe sfida a due tra Napoli e Milan per accaparrarsi il cartellino del calciatore. Ad oggi, però, l’Udinese non può prospettare la sua cessione a causa dell’infortunio di Bijol e del mancato arrivato, per ora, del suo sostituto. Cessione di Perez dunque che potrebbe essere bloccata per tale motivo. Intanto gli azzurri vorrebbero provare a strappare via anche l’argentino dopo Samardzic ai friulani in un’unica sessione di mercato.