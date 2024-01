CdS – Rinnovo Zielinski, svelato il motivo del mancato accordo tra le parti

Secondo il Corriere dello Sport, il rinnovo di Zielinski è saltato per colpa dell’agente. Nonostante il grande amore nutrito dal centrocampista e della moglie Laura per il Napoli e Napoli, non si è raggiunto un intesa con l’agente sulle commissioni e il calciatore saluterà al termine della stagione. Scelta di cuore in estate di Piotr di rifiutare la ricca offerta araba sperando di raggiungere un accordo sul rinnovo che ormai appare impossibile. Inutile l’ultima offerta del Napoli di 5 milioni di euro.