Durante la conferenza stampa di presentazione di Kevin Bonifazi come nuovo acquisto del Frosinone, il direttore dell’area tecnica, Guido Angelozzi, ha menzionato anche Zerbin, dichiarando: “Apprezziamo le qualità di Zerbin come giocatore, ma la sua disponibilità non dipende solo da noi. Stiamo valutando attentamente la situazione, considerando anche altri giocatori, poiché se l’accordo con Zerbin non dovesse concretizzarsi, non possiamo rimanere inattivi”.