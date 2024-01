Napoli sulle tracce di Barak: proposto Demme più conguaglio

Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli è di nuovo sulle tracce di Antonin Barak, centrocampista in forza alla Fiorentina. Gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Diego Demme più un conguaglio economico per convincere i viola. Difficilmente la Fiorentina accetterà questo scambio, considerando che il centrocampista azzurro non ha mai giocato quest’anno e non rappresenta un obiettivo. Più probabile che i toscani accettino Ostigard nella trattativa sempre a patto che decidano di privarsi del ceco in questa sessione di mercato.