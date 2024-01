L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli attuale. Secondo il quotidiano il Torino ha la quarta miglior difesa del campionato, tutto ciò grazie ad un pressing asfissiante e duelli a tutto campo che riescono ad anestetizzare la qualità degli avversari. Una caratteristica che può diventare una bella gatta da pelare per il Napoli in questo momento, che è a secco da tre gare consecutive. Per ritrovare un dato così allarmante bisogna ritornare indietro all’era Donadoni, quindi uno dei momenti peggiori dell’era De Laurentiis.