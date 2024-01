Repubblica – Calciomercato Napoli, la prossima settimana sarà decisiva per due acquisti importanti: i dettagli

Il quotidiano Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato, molto attivo in questi giorni.

Dopo l’acquisto di Mazzocchi dalla Salernitana, la società partenopea non si è fermata ed è in procinto di chiudere almeno un paio di colpi entro il 31 gennaio.

In questi giorni si parla molto del difensore del Genoa, Radu Dragusin che, secondo il quotidiano, è in cima alla lista del Napoli: “L’offerta è importante: 20 milioni di euro più il cartellino di Ostigard e il prestito di Alessandro Zanoli. L’obiettivo è superare la concorrenza del Tottenham. L’agente del difensore è arrivato in Italia, ha assistito ieri sera a Bologna-Genoa e adesso farà il punto della situazione con il Grifone per capire la situazione e prendere poi una decisione assieme al suo assistito. La prossima settimana, dunque, sarà decisiva“.

Per quanto riguarda il centrocampista serbo, la Repubblica scrive che l’affare è agli ultimi dettagli e manca l’ultimo ok da parte dei friulani: “Superato lo scoglio dei diritti d’immagine e dell’ingaggio del ventunenne serbo. Il padre agente di Samardzic sarà martedì in Italia e potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura della trattativa. Manca l’ultimo ok dell’Udinese per il via libera definitivo”.