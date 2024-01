Onofri, ex difensore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole: “Napoli senza Osimhen e Anguissa? Gennaio un mese difficile per gli azzurri, ma mi aspetto comunque dei progressi. Samardzic è l’erede ideale di Zielinski. Ora non sta facendo benissimo tra infortuni e scelte tecniche, ma è un fuoriclasse. Potrebbe dare tanto al Napoli”.