A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il procuratore di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, Mario Giuffredi: “La strada di un sogno” è il mio libro, i proventi andranno in beneficenza alla fondazione di Don Luigi Merola che si chiama “A voce de’ creature”. È un libro che racconta la mia vita privata, professionale e un po’ tutto quello che è stato il mio percorso nei suoi vari step. Per chi viene da situazioni disagiate, difficili, sembra tutto impossibile, il mio è un messaggio per dire che se uno ha una passione e ci crede, i sogni sono realizzabili. Inoltre, anche in una città difficile si può arrivare a coronare qualcosa: noi napoletani, quando crediamo in qualcosa, lo portiamo a termine.



Mario Rui? “Sempre abbastanza criticato, ma sono due anni ormai che le cose sono cambiate. Il giocatore ha dimostrato le sue capacità. Adesso non so con chi se la prenderanno. “Maritiello o’guappo”? In campo è così…energico. Lui è furbo, sa che ha i compagni dalla sua parte.

Gaetano? Vedremo nei prossimi giorni cosa deciderà”.