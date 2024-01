Le ultime su Politano in vista della trasferta di Torino

Matteo Politano ieri non si è allenato con i compagni a causa di un affaticamento. Il Corriere del Mezzogiorno svela le sue condizioni in vista della trasferta di Torino: “Ieri il calciatore si è allenato a parte per un affaticamento, ma si tratterebbe solo di gestione delle energie e non dovrebbero esserci problemi per la sfida al Torino. Politano si trova al centro delle voci che lo vorrebbero nel mirino dell’Al Shabab. In ballo c’è ancora un possibile rinnovo con il Napoli, per prolungare la scadenza (2025). Al momento però i colloqui con il suo agente non sono ancora entrati nel vivo”.