Il Roma – Samardzic chiede 3,5 milioni annui, si lavora sul contratto. Si valuta un altro innesto per il centrocampo

“Mentre si attende l’annuncio per Pasquale Mazzocchi (oggi il primo allenamento) il #Napoli tratta con gli agenti di Samardzic (tra cui il padre) per trovare l’accordo sull’ingaggio. De Laurentiis offre 2 mln per quattro anni, la richiesta del centrocampista è di 3.5. Si prova a trovare una quadra riducendo la durata del contratto. Resta confermata la reciproca volontà di chiudere, ma occore far presto perché la concorrenza è in agguato. Il Napoli resta alla finestra per Dragusin, sperando che il Tottenham rinunci all’acquisto del difensore. De Laurentiis offre 20 mln + Ostigard a titolo definitivo. Piace anche Buongiorno, con il Torino interessato a Simeone. A centrocampo si valuta un altro innesto: piacciono sempre Can, Hojbjerg e Soumaré, ipotesi prestito. Politano spinge per il rinnovo. Se ne parlerà dopo il mercato, così come per il prolungamento di Kvaratskhelia, che si aspetta un in ingaggio di almeno 3 mln a stagione”.