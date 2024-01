Sky – Mazzocchi-Di Lorenzo titolari insieme? Si studia la soluzione

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Secondo quanto riportato, Pasquale Mazzocchi può rappresentare una soluzione sia per la fascia destra che per quella sinistra (da lui preferita), dove c’è il solo Mario Rui. L’ipotesi è quella di una difesa a 3 con Di Lorenzo braccetto e Mazzocchi schierato sulla fascia destra. In attacco, in occasione della prossima partita Torino-Napoli, potrebbe esserci spazio per Jesper Lindstrom, mentre sarà ballottaggio tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.