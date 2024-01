L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato di gennaio del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Il giocatore serbo è entusiasta sulla possibilità di approdare al Napoli e spinge per il buon esito della trattativa, anche per questo i contatti con il papà di ieri spingono all’ottimismo. Oggi si apre ufficialmente il mercato invernale ed il Napoli vorrebbe piazzare subito il primo colpo, anche per mandare un messaggio all’ambiente e alle rivali per la lotta Champions. Ed infatti pare che già in giornata questa trattativa possa sbloccarsi definitivamente, in modo da poter dare a Mazzarri il primo rinforzo già per la trasferta di Torino.