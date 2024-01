L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato di in entrata in casa Napoli. Secondo il quotidiano per il centrocampo azzurro ci sono vari nomi come Pierre Emile Hojbjerg che è diventato il favorito in mediana, ma ci sono anche altri nomi sondati dal Napoli come Soumaré, 25 anni e Emre Can 30 anni. E poi è improvvisamente spuntato Pablo Fornals 28 anni, spagnolo del West Ham, già cercato nell’estate del 2019. E’ un centrocampista tuttofare: è raffinato dicitore, incontrista, elegante mezzala o anche umilissimo servitore della patria, un’opportunità da considerare, considerato che a giugno sarà svincolato.