L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui due calciatori del Napoli impegnati in Coppa d’Africa ovvero Victor Osimhen e Frank Anguissa. Secondo il quotidiano mettetevi nei panni di Mazzarri, che dopo aver affrontato Atalanta, Real, Inter, Juve e Roma nelle prime otto gare dal suo ritorno a Napoli ora perde Anguissa e Osimhen nel momento in cui potrebbe accelerare. Entrambi potrebbero arrivare in finale di Coppa d’Africa l’11 febbraio, ma solo se entrambe non chiudessero in testa i rispettivi gironi. Gli azzurri perderebbero il fosforo del centrocampo e l’esplosività dell’attacco per ben 43 giorni; cioè per 6 o 7 partite, a seconda di cosa accadrà a Riyad in Supercoppa.