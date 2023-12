Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al secondo posto Giorgio Scalvini

Dopo 18 giornate di campionato è emerso che il Napoli ha un grande bisogno di un difensore. Natan non si è dimostrato all’altezza di sostituire Kim e in più starà fermo per circa un mese per la lussazione della clavicola. Rrhamani è un lontano parente di quello dell’anno scorso e Juan Jesus e Ostigard non offrono grandi garanzie. C’è bisogno di un calciatore che conosca il calcio italiano, che non abbia bisogno di un periodo di ambientamento perchè ormai siamo al giro di boa e gli azzurri hanno già lasciato troppi punti per strada ed è costretto a rincorrere il 4° posto.

Il sogno è Giorgio Scalvini, difensore classe 2003, in forza all’Atalanta. Già cercato in estate dal Napoli, l’Atalantino, nonostante la giovane età, è un punto fermo di Gasperini da tempo ed è pronto per un big. Forte tecnicamente e dotato di un grande fisico che lo rende molto bravo in marcatura e sulle palle inattive. C’è da capire come reagirebbe a passare ad una difesa a 4, ma le qualità le ha e anche la testa per fare il grande salto. Difficilmente l’Atalante lo lascerà partire a gennaio e la sua valutazione sarebbe comunque altissima però sognare non costa nulla.