MN AWARDS – L’ATTACCANTE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ai giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il sesto “MN AWARDS” sarà: L’ATTACCANTE DELL’ANNO

Eleggere il miglior attaccante di quest’anno solare potrebbe non essere così semplice, viste le grandi rivelazioni e grandi tramonti di big. Basti pensare che i fenomeni di queste ultime generazioni cioè Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono andati a concludere quasi sicuramente le loro carriere, il primo in USA a Miami e l’altro in Arabia all’All Nassr. L’argentino dopo il trionfo del Mondiale in terra qatariota, ha deciso di ritornare verso il continente natale direzione Nord, ma dal clima tranquillo e sicuramente più rilassante, senza mancare l’appuntamento al Pallone d’Oro, l’ottavo vinto, sempre più unico. Il bomber portoghese ha accettato di andare a giocarsi le sue carte in Medio Oriente, dove gli sceicchi stanno allestendo una lega araba piena zeppa di fenomeni provenienti dall’Europa, senza mancare acquisti folli e contratti milionari.

Di sicuro chi merita di essere citato è il giovane e noto “cyborg” Erling Braaut Haaland, che ha trovato la sua consacrazione nel Tiki-Taka di Pep Guardiola, dove ha scritto la storia del club Blues di Manchester vincendo tutto quello che si poteva vincere, siglando più gol che presenze al suo primo anno nella Premier League. Semplicemente un robot in grado di segnare in qualsiasi modo, spaccando ogni difesa che gli capiti a tiro (di certo esaltato dalle grandissime qualità dei suoi compagni di reparto come De Bruyne, Foden e Bernando Silva).

Degno di menzione è anche il nigeriano del Napoli Victor Osimhen, che da vero leader ha trascinato gli azzurri alla conquista dello storico terzo scudetto dopo 33 anni a suon di gol decisivi. Il suo gol contro l’Udinese in trasferta ha sancito il pareggio che ha portato poi al traguardo matematico del campionato con un mese d’anticipo. Il bomber azzurro ha concluso inoltre il suo fantastico 2023 con la prima storica vittoria del premio di African Men’s Player of the Year: trofeo assegnato solamente ai grandi calciatori della storia africana. Che sia il primo dei tanti per Victor.

Di certo non mancano i grandi nomi come Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Lautaro Martinez e Rafael Leao, che hanno portato in alto le loro rispettive squadre di club sfornando un bel bottino di gol e assist, diventando delle vere bandiere dei propri club. Parentesi a parte per Harry Kane: l’inglese dopo una vita trascorsa al Tottenham ha deciso di intraprendere una grande sfida offertagli dal Bayern Monaco e sta incantando con gol a raffica nella sua nuova casa in Germania. Sarà la volta buona che vincerà un titolo a 30 anni compiuti con quel potenziale?

Chiudiamo la lista degli attaccanti con due nomi che ci auguriamo di vederli sempre qui e magari con qualche trofeo vinto. Stiamo parlando del belga Lois Openda in forza al Lipsia e del nigeriano Victor Boniface del Bayern Leverkusen. I due baby attaccanti stanno trascinando le proprie squadre nelle prime posizioni in classifica in Bundesliga e anche nell’Europa che conta (Champions League ed Europa League) vanno speditissimi.

In conclusione, ci viene da dire anche quasi scontato, che colui che merita di vincere il premio di miglior attaccante dell’anno è Haaland. Il norvegese ha distrutto porte e difese avversarie dappertutto, senza lasciare il minimo scampo ai portieri, che speravano che il giovane incappasse in qualche giornata storta, cosa mai avvenuta. Semplicemente un cyborg costruito per segnare. L’IFFHS pochi giorni fa lo ha premiato come miglior calciatore del 2023, chi se non un robot da guerra?

ERLING HAALAND, è dunque l’attaccante dell’anno per la redazione di MondoNapoli.