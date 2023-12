Migliori acquisti del 2023, al secondo posto c’è Elia Caprile

A sorpresa tra i migliori acquisti del 2023 al secondo posto figura Elia Caprile.

Il Napoli ha prelevato il cartellino dell’attuale portiere dell’Empoli nel luglio del 2023 direttamente dal Bari dopo una grande stagione in Serie B con i pugliesi nella stagione 2022/2023. Acquisto definito per un totale di 7 milioni di euro, prima che si venisse definita la formula di prestito annuale alla società toscana. Il futuro del portiere classe 2001 si prospetta radioso ed importante, come ribadito anche dal rettangolo verde nelle prime apparizioni in Serie A: dopo un infortunio che l’ha tenuto ai box per circa due mesi, l’ex Bari è subito ritornato in grande spolvero sfoggiando due grandi prestazioni nelle ultime due gare del 2023 contro la Lazio e il Cagliari. Il gioiellino veronese potrebbe giocarsi le sue carte nel Napoli che verrà dalla stagione 2024/2025, già dal ritiro di Dimaro Folgarida. Un calciatore dall’assoluta prospettiva futura che conquista la seconda posizione tra i cinque acquisti del Napoli nel 2023.