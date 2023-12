Alex Meret ha evitato la sconfitta del Napoli contro il Monza. Il portiere azzurro è stato tra i migliori in campo, perciò è stato promosso dai quotidiani. Il Corriere dello Sport gli dà 7.5. Spettatore non pagante fino 65′, poi para il rigore di Pessina. e poi si infortuna dopo aver salvato la patria. La Gazzetta dello Sport gli dà 7. Si infortuna prima del rigore, ma Pessina fa in modo che non debba sforzarsi troppo. Anche il Mattino gli dà 7. Bravo ad ipnotizzare Pessina dagli undici metri. Poi si fa male ed esce.