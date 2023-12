L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano per la finestra di calciomercato di gennaio il Napoli ha avviato le sue manovre per rinforzare la rosa. Il presidente De Laurentiis ha messo nel mirino alcuni calciatori. Uno di questi è Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana. In seguito all’arrivo del ds Sabatini, il calciatore, potrebbe salutare i granata ed approdare al Napoli, però ciò si concretizzerebbe solo con un’offerta allettante. Per il terzino, gli azzurri intendono aspettare la chiamata tra De Laurentiis e Iervolino, che proveranno a chiudere l’accordo. La trattativa, però, è in alto mare: i granata chiedono il doppio rispetto a quanto il Napoli ha offerto. L’alternativa rimane Faraoni a cui il Verona darebbe il via libera.