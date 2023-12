L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano Zielinski non vuole riaprire la trattativa con il Napoli. Il muro ormai si è alzato ed è insuperabile. Ma a gennaio non andrà via anche se l’accordo con l’Inter è cosa praticamente fatta. Neppure De Laurentiis pensa di preparare un affondo ulteriore: la proposta nerazzurra da quasi 4,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni non è avvicinabile da quella degli azzurri. Dunque, per il polacco l’avventura è quasi finita. Ma a meno che l’Inter non apra la porta a un cospicuo indennizzo per averlo già adesso, Zielinski terminerà la stagione con il contratto in scadenza