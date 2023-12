Meret: “Dobbiamo concretizzare di più e trovare la strada della continuità”

Alex Meret ha parlato del pareggio interno contro il Monza a Sky Sport.

Il portiere del Napoli, uscito per infortunio, ha così commentato la partita del Maradona, con un rammarico evidente per la mancata vittoria: “Abbiamo fatto un’ottima prova difensiva e siamo stati molto più pericolosi rispetto alle ultime gare in zona offensiva. Questo però non è bastato e non siamo riusciti a fare goal. Dobbiamo lavorare per fare meglio, sappiamo di non essere in un’ottima posizione di classifica ma la situazione attuale a questa. Ora guardiamo avanti e pensiamo già alla prossima partita”.