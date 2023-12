Ciurria: “Napoli davvero forte, abbiamo dato tutto contro Kvara”

Patrick Ciurra, centrocampista del Monza, è stato intervistato ai microfoni di Dazn alla fine del match del Maradona.

Queste le parole del calciatore brianzolo, il quale si è soffermato in particolar modo sulla gara di sacrificio in fase di copertura contro Kvara: “Stasera abbiamo fatto tutti una partita di grande sacrificio, sapevamo di venire qui e soffrire contro una squadra di altissimo livello come il Napoli. Abbiamo dato tanto soprattutto in fase difensiva, marcando e raddoppiando molto bene uno dei calciatori più forti della Serie A come Kvara”.