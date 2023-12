MN – AWARDS IL MIGLIOR GIOVANE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ai giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il quinto “MN AWARDS” sarà: IL MIGLIOR GIOVANE DELL’ANNO

Come ogni anno che si rispetti, tanti giovani fanno faville nelle proprie squadre di club o nazionali, trascinando il collettivo come se fossero già leader. Anche in questo 2023 abbiamo visto tanti ragazzi mostrare un livello di classe sopraffino, tanto da impensierire i trofei assegnati in precedenza. Tra questi vi spicca di sicuro il nome di Jude Bellingham, trequartista ex Dortmund ora al Real Madrid, che sta incantando tutta Europa a suon di gol, grandi giocate e tecnica spaventosa. Non a caso ricordiamo che in quest’anno solare è riuscito a vincere con merito il Trofeo Kopa, nonché il premio di miglior giovane dell’anno.

Altro grande protagonista trai i giovani è stato l’ala sinistra del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano si è reso uno dei pilastri della squadra azzurra verso la bellissima cavalcata della vittoria dello Scudetto, anche se nell’ultimo periodo non ha brillato come il suo solito. Di certo non mancano tanti exploit di classe nel suo repertorio.

Vanno menzionati anche i due spagnoli in forza al Barcellona Pedri e Gavi, i quali, se non avessero avuto brutti infortuni, starebbero a giocarsi la vittoria del premio. Due ottime mezzali e ali, in grado di dare il tutto per la squadra, sia in fase difensiva che offensiva.

Altre menzioni d’onore vanno sicuramente ai due tedeschi Jamal Musiala e Florian Wirtz, rispettivamente di Bayern Monaco e Bayern Leverkusen. Il primo ormai ha sottratto il posto a un certo Thomas Muller, uno dei veterani della squadra di Baviera. Quindi insomma, basta questo fatto per capire quanto sia forte il ragazzo. Del secondo invece, passato sott’occhio, sta dimostrando di essere uno dei maggiori prospetti in Europa e per il futuro in nazionale tedesca. Giocando da mezza punta a ridosso della trequarti avversaria, riesce a esprimere il meglio di sé in assist e gol da fuori area.

Ultima menzione va al giovane olandese Xavi Simons, ex PSV ora al Lipsia, che si sta finalmente consacrando come uno dei migliori trequartisti al mondo. Ricordiamo il suo passato al Barcellona, dove non riusciva a esprimere il proprio potenziale. Dopo alcuni anni di viaggi in Europa, adesso sembra che a Lipsia abbia trovato la sua collocazione precisa in campo. Gioca largo per puntare il centro del campo, riuscendo a spaccare le difese avversarie con passaggi favolosi e sfornando assist e gol che fanno ben sperare da un ragazzo come lui.

Diciamo che questo premio è solo una formalità: tra tutti i giovani citati, colui che si merita di vincere il trofeo è Bellingham. Il ragazzo è semplicemente un predestinato. Eredita al Real Madrid la pesantissima maglia numero 5 di Zidane, ex Pallone d’Oro nel 1998, e riesce nell’impresa di segnare tanti gol quante le partite giocate con la camiseta blanca.

JUDE BELLINGHAM, è dunque il miglior giovane dell’anno per la redazione di MondoNapoli.