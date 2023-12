Migliori acquisti azzurri del 2023, al terzo posto c’è Jens Cajuste

A sorpresa tra i migliori acquisti degli azzurri nell’anno solare 2023 compare Jens Cajuste, inserito al terzo posto.

Il centrocampista svedese, acquistato quest’estate dal Reims per 12 milioni di euro, è arrivato a Napoli con tanti giudizi positivi e un futuro da conquistare con una squadra reduce dal tricolore. Classe 1999, diverse buone annate in Francia, candidato naturale a dare quantità in mediana come alter ego di Zambo Anguissa. Il suo esordio a Frosinone non è dei migliori, così come tutta la prima parte di stagione in cui ha dimostrato di non essere ancora pronto per fare la differenza in una rosa che, seppur sia molto ampia, non è riuscita a poter contare su tanti effettivi al di fuori delle primissime scelte di memoria spallettiana. L’auspicio più grande che è Jens dimostri il suo valore nel 2024 e si realizzi come ottima pedina dello scacchiere attuale di mister Walter Mazzarri.