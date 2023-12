Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al quarto posto Pasquale Mazzocchi

Zanoli ha dimostrato di avere grandi qualità soprattutto nei suoi sei mesi alla Sampdoria, dove in 22 presenze ha messo a referto due goal e due assist. E’ stato uno dei migliori giocatori dei blucerchiati nella passata stagione culminata comunque con la retrocessione. Quest’anno è tornato a Napoli per fare il vice Di Lorenzo, ma come era probabile immaginare è finito ai margini della squadra. Il capitano le ha giocate tutte e il giovane terzino si è dovuto accontentare di qualche apparizione sporadica e una partita da titolare in Coppa Italia. Per il bene del calciatore è giusto che vada in prestito per continuare il suo processo di crescita e non bruciare un possibile patrimonio della società, con il Genoa in prima fila.

Chi al posto di Zanoli? Se il terzino dovesse partire il Napoli dovrà intervenire in quella zona di campo, e c’è un nome che negli ultimi giorni si è fatto largo tra tutti. Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, è stato attenzionato dagli addetti ai lavori azzurri, che hanno già sondato la disponibilità del calciatore. Mazzocchi, 28 anni, è un punto fermo della squadra di Inzaghi e lo è stato ancora di più lo scorso anno con due goal e tre assist che hanno contribuito alla salvezza dei granata. Quest’anno, anche complice il difficile momento della Salernitana, non sta rendendo al meglio, ma la passata stagione è stato uno dei migliori dei suoi. L’allora ct Mancini lo ha convocato anche in Nazionale e fatto esordire contro l’Ungheria, diventando il primo giocatore della Salernitana nella storia dell’Italia. Gioca prevalentemente da quinto di destra e dovrebbe adattarsi al ruolo di terzino destro, ma ha qualità e la personalità giusta per giocare nel Napoli. Bisognerà trovare l’accordo con i granata, che lo valutano 4-5 milioni ma la sua volontà potrebbe essere decisiva.