Peggior calciatore del Napoli del 2023, al quarto posto…Tanguy Ndombele

Al quarto posto di questa speciale classifica troviamo il centrocampista francese Tanguy Ndombele. Arrivato a fine estate del 2022 tra la contentezza generale dopo la non felice esperienza al Tottenham, che lo aveva acquistato per 62 milioni di euro più 10 di bonus dal Lione. Tuttavia il centrocampista non è stato all’altezza delle aspettative anche a causa di una inadeguata condizione fisica segnalata sin da subito da tutti gli addetti ai lavori. Nel 2023 segna solo un gol a Torino contro i granata sigillando la partita sul 4-0. Rendimento molto insufficiente per colui che era chiamato a non far rimpiangere Anguissa o Zielinski nei momenti di loro assenza, e quindi entra di diritto in questa classifica in negativo.