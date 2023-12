MN AWARDS – L’ALLENATORE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati agli allenatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il terzo “MN AWARDS” sarà: L’ALLENATORE DELL’ANNO

Scegliere il vincitore del premio del 2023 è molto complesso in quanto anche se molte squadre non hanno vinto trofei, grazie ai loro allenatori sono riusciti a esprimere un ottimo calcio.

Il primo che deve essere citato è sicuramente Pep Guardiola, che col suo City ha vinto di tutto riuscendo a realizzare la massima forma del calcio europeo. Uno dei migliori è stato anche l’attuale ct della Nazionale Luciano Spalletti, reo di aver riscritto la storia del Napoli con la conquista dello Scudetto dopo 33 anni. Menzione d’onore anche per l’italiano Simone Inzaghi, che con la sua Inter per poco non saliva sul tetto d’Europa esprimendo un calcio offensivo e propositivo nonostante un modulo difensivo come il 3-5-2.

Menzione speciale per l’italiano Roberto De Zerbi, che con il suo stile di gioco ha portato il Brighton per la sua prima volta in Europa League. Seguono: Eddie Howe del Newcastle che ha riportato gli inglesi in Champions dopo 20 anni; Ange Postecoglou, ex Celtic e attuale allenatore del Tottenham, che sta riportando gli Spurs ai massimi livelli dopo anni di alti e bassi; Xabi Alonso del Bayern Leverkusen che con un calcio spettacolare sta spiccando il volo in solitaria in Bundesliga. Infine, non per meno importanza ma attenzione a Michel Munoz, allenatore del Girona, che sia solo una piccola menzione per aspirare alla vittoria della Liga Spagnola con la sua squadra? Lo scopriremo solo nel prossimo anno di MN Awards.

Tra tutti gli allenatori citati e menzionati, colui che è riuscito nell’impresa di conquistare trofei nazionali, europei e intercontinentali è per forza di cose, Guardiola e il suo City dei record, che hanno letteralmente spazzato tutto e tutti.

PEP GUARDIOLA, è dunque l’allenatore dell’anno per la redazione di MondoNapoli.