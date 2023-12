Pagellone Napoli 2023 – Portieri

Siamo al giro di boa in una delle stagioni più difficili della storia recente del Napoli. Dopo il tanto ambito scudetto, cucito sul petto degli azzurri al termine di un campionato dominato, il club partenopeo si trova in evidente difficoltà. Infatti, il Napoli si trova al settimo posto, a 17 punti dall’Inter prima. In Champions League le cose vanno meglio, con gli azzurri che hanno passato il girone al secondo posto.

Di seguito i voti ai protagonisti di questo pessimo avvio di stagione:

Meret: 5 – Il portiere friulano non è sicuramente aiutato da una difesa che definire poco solida sarebbe un eufemismo. Con l’addio di Luciano Spalletti e gli avventi di Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi, l’azzurro non ha trovato quella fiducia che gli aveva permesso di spegnere tutte le critiche dei tifosi. Tanti gli errori, talvolta decisivi, che gli hanno attirato di nuovo le pesante polemiche dei supporters azzurri. Segnali positivi nelle ultime uscite, ma non bastano per salvare una stagione per ora disastrosa.

Gollini: 5,5 – Pochissimi gettoni per il secondo portiere del Napoli, che non è riuscito a brillare nelle poche opportunità concessegli dagli allenatori. 6 gol subiti nelle sole tre presenze totali sono troppi, e il bottino di due sconfitte e una vittoria non sono abbastanza per i campioni in carica. Buona prestazione con l’Atalanta, si, ma la sconfitta con l’Empoli e soprattutto la figuraccia in Coppa con il Frosinone macchiano gravemente il voto dell’ex Fiorentina.