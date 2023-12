Acquisti mancati – Al quarto posto un’ala destra per sostituire il partente Lozano e salvaguardare l’investimento Lindstrom

Tra gli acquisti mancati del mercato estivo azzurro al quarto posto troviamo un’ala destra per sostituire Lozano. Con la partenza dell’esterno messicano in estate si è puntato su Jesper Lindstrom, ex Eintracht pagato 25 milioni di euro. Il danese però non è un esterno naturale, nasce come trequartista e nel corso della propria carriera ha iniziato a giocare sulla fascia. Però il suo ambientamento in Italia non è stato facile, e fino a questo momento ha giocato poco e non ha inciso tanto sul club azzurro nelle partite in cui è stato impiegato. Negli ultimi giorni di agosto il Napoli ha puntato su di lui per sostituire Lozano e per avere un ricambio di Matteo Politano. Nei primi mesi della stagione l’ex Inter ha giocato quasi sempre, riposando poco nonostante il grande sforzo fisico che compie correndo per tutta la fascia anche in fase di ripiego per aiutare Di Lorenzo. Il Napoli per salvaguardare l’investimento fatto col danese e per far rifiatare l’esterno della Nazionale dovrebbe trovare un nuovo esterno sull’out di destra. In estate il nome accostato con maggior insistenza al club azzurro è stato Johan Bakayoko del Psv, che si era pensato di acquistare in uno scambio più conguaglio inserendo Lozano nella trattativa. Alla fine il belga è rimasto in Olanda, e il Napoli ha investito su Lindstrom, che però ha bisogno di giocare nella sua posizione naturale. Si è notato anche che su quella fascia non può giocare Raspadori a piede invertito, perché così come Lindstrom deve giocare dietro la punta, ed Elmas è ormai andato via direzione Lipsia, ma era anche lui adattato in una posizione non sua. Al momento non c’è nessuna voce di mercato riguardante un nuovo acquisto su quella fascia. Considerando però quanto visto in questi mesi la società potrebbe decidere di portare in casa una nuova ala. Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e nel prossimo mese gli azzurri hanno la necessità di capire bene dove investire il tesoretto di cui ha parlato il patron azzurro De Laurentiis, e che potrebbe riguardare anche una nuova ala. Il Napoli ha bisogno di un giocatore tecnico come Lindstrom, ma che possa fare tutta la fascia, che possa dare una mano anche in fase di ripiego e che dia la possibilità al danese di giocare nel suo ruolo naturale.