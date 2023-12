MN AWARDS – IL DIFENSORE DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ai giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il secondo “MN AWARDS” sarà: IL DIFENSORE DELL’ANNO

Eleggere il miglior difensore per distacco del 2023 non è così scontato: ci sono stati molti difensori decisivi per loro squadre, nessuno ha prevalso sugli altri nettamente. Al massimo si potrebbe fare un confronto per trofei vinti, ma di solito le coppe vengono vinte per la forza del collettivo.

Per i difensori centrali, le certezze degli anni precedenti stanno andando incontro all’età che avanza o alla regressione delle proprie squadre (citando i vari Van Dijk, Koulibaly e Sergio Ramos). Una delle poche certezze degli ultimi anni rimasta intatta è sicuramente Ruben Dias, che con il suo City ha dominato il mondo del calcio.

Tra le rivelazioni non possiamo non metterci Kim MinJae, ex Napoli ora al Bayern Monaco, dove ha impressionato tutti, dimostrando di essere un vero leader. Altro che merita di essere citato è Josko Gvardiol, ex Lipsia e attualmente a Manchester sponda Blues. Il croato sta mostrando a tutti di essere un ottimo compagno di reparto come centrale e anche un signor terzino sinistro all’occorrenza. Infine, piccola menzione anche all’italiano Francesco Acerbi, che passato spesso in osservato nella sua Inter, è stato uno dei pochi a mantenere a bada gente come Haaland e Osimhen.

Se invece osserviamo il ruolo di terzino, vediamo come i due esterni del Bayern Leverkusen Grimaldo e Jeremie Frimpong siano delle vere e proprie frecce. Inoltre sono abili nel giocare con la squadra nel creare pericoli e scorribande offensive. Meritata menzione ai due italiani Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco, che con Napoli e Inter hanno macinato chilometri su chilometri sempre ai massimi livelli.

Colui che però si è distinto maggiormente in quest’anno solare, arrivando ventiduesimo nella classifica del Pallone d’Oro, è sicuramente Kim MinJae. Sempre in grado di fare sempre la differenza nelle proprie squadre.



KIM MINJAE, quindi è il difensore dell’anno per la redazione di MondoNapoli.