Migliori acquisti azzurri del 2023, al quinto posto c’è Jesper Lindstrom

Nella carrellata dei cinque acquisti compiuti dal Napoli nel 2023, Jesper Lindstrom è posizionabile al quinto posto.

La società ha acquistato in questa stagione solare cinque calciatori: Caprile, Cheddira, Natan, Cajuste e proprio il danese Lindstrom. I primi due sono stati acquistati dal Bari, per poi essere affidati in prestito rispettivamente ad Empoli e Frosinone. Jesper è in prospettiva uno degli acquisti più importanti dell’era ADL, quantomeno da un punto di vista tecnico. Dal lato economico, infatti, il Napoli ha versato 25 milioni nelle casse dell’Eintracht Francoforte. La società e gli addetti ai lavori attendono in trepidante attesa l’exploit del gioiellino che tanto aveva fatto bene in Bundesliga e in Champions nella scorsa stagione proprio contro gli azzurri agli ottavi di finale. La prima parte di stagione non è stata propriamente esaltante per l’attaccante, che chiude il 2023 con un bilancio dal doppio volto tra Germania e Italia, considerazione che gli vale il quinto posto tra gli acquisti dell’anno che a breve terminerà. Si prospetta un 2024 molto impegnativo per la compagine partenopea e per Jasper potrebbe essere una seria occasione di riscatto sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri.