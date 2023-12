Acquisti mancati – Al quinto posto un’ala sinistra di ruolo per far riposare Kvaratskhelia

Tra gli acquisti mancati nel mercato estivo azzurro c’è al quinto posto un’ala sinistra per far riposare Kvaratskhelia. Al Napoli da anni manca un calciatore con caratteristiche simili al titolare che possa farlo rifiatare. Nella passata stagione con Spalletti in panchina si è più volta adattato sull’out di sinistra Elmas, jolly a tutto campo degli azzurri, e in alcuni casi Raspadori. Nel corso dei mesi estivi ci si aspettava un nuovo innesto su quella fascia, con la partenza in prestito di Zerbin. La mancanza di un’alternativa ha costretto in più di un momento a dover giocare con calciatori adattati a quel ruolo, tra questi una seconda punta come l’ex Sassuolo. Nel corso di questi primi mesi si è visto un Kvaratskhelia spento, in molti casi non brillante. Al georgiano serve rifiatare, considerando anche gli impegni continui con la nazionale, di cui è la stella indiscussa. Si sono fatti vari nomi nel corso dei mesi, tra questi anche Karlsson, ex Az, attualmente al Bologna. Ma non è l’unico nome che il Napoli ha sondato, senza però mai affondare il colpo, senza mai sembrare realmente interessata ad acquistare un’ala. Probabilmente in società ci si aspettava il macedone potesse essere utilizzato come nella passata stagione, quando non ha fatto quasi mai sentire la mancanza di Kvara. Si è però notato che col georgiano in forte ombra un calciatore con caratteristiche simili alle sue servirebbe come il pane agli azzurri. Con la partenza di Elmas, e il possibile prestito di Zerbin la società potrebbe portare in casa un calciatore tecnico e brevilineo. Il Napoli avrebbe bisogno di un altro giocatore che possa impensierire le difese avversarie ed aiutare di più Osimhen. Il patron De Laurentiis ha già fatto sapere che ci saranno dei nuovi acquisti, non ha parlato di un esterno, ma si potrebbe provare a fare un colpo sulla fascia di sinistra considerando la mancanza di sostituti di ruolo.