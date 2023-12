Napoli, a Roma per rilanciarsi e tornare protagonisti

Il crollo di Coppa Italia contro il Frosinone, in un «Maradona» alla fine attonito per il risultato e la prestazione, ha lasciato profondamente il segno in casa Napoli e non poteva essere diversamente. Quello di martedì è stato un autentico tonfo ed ha impedito ai partenopei di proseguire il cammino in una competizione importante, un po’ come avvenuto un anno fa contro la Cremonese, seppur con proporzioni completamente diverse.

Il 4-0 è un risultato troppo pesante per essere attribuito al vero Napoli e Mazzarri, da questo punto di vista dovrà fare molto di più di quanto fatto fino a questo momento. Dal suo arrivo al posto di Rudi Garcia infatti, le cose non sono migliorate, si è andati avanti a strappi con prestazioni altalenanti.

Non potrà essere così in vista della sfida in casa della Roma di Mourinho, dove peraltro i biancoazzurri sono considerati favoriti dagli esperti di scommesse online sul calcio con un 2.54 per il segno 2 e addirittura un 3.05 per il successo giallorosso (2.95 invece per il pari).

Nonostante gli schiaffi ciociari dunque, Osimhen e compagni vantano ancora un ottimo credito, ma va tradotto sul campo, e questa è l’operazione apparentemente più complicata per Mazzarri e il suo staff. In molti, noi compresi, ci chiediamo se Mazzarri può davvero far cambiare rotta al Napoli e, a questo interrogativo, solo la prestazione all’Olimpico di Roma potrà dare almeno qualche risposta. Una sfida che nel recente passato ha riservato praticamente solo gioie visto che nelle ultime sette esibizioni… olimpiche soltanto una si conclusa con una sconfitta (nel novembre del 2019), poi solo vittorie (5) e appena un pareggio. La breve trasferta romana dunque ha portato ultimamente solo buone notizie, anche se il rientro di Lukaku nello scacchiere di Mourinho non rientra certamente fra queste e proprio il belga è l’uomo da temere maggiormente in vista dei 90’ che chiuderanno il programma della 17^ giornata di serie A.