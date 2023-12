Asse caldo Salernitana-Napoli: diversi nomi in ballo per gennaio

La Salernitana è pronta a tornare sul mercato e lo farà con il nuovo direttore generale Walter Sabatini. Come riporta TMW ci potrebbero essere diverse operazioni tra Napoli e Salernitana questo gennaio. Tra i tanti nomi in ballo c’è Diego Demme, in scadenza a giugno e opzione concreta per i granata. Un altro centrocampista che piace è Gianluca Gaetano, ma con la probabile partenza di Elmas il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Zanoli, cercato anche da diversi club sembra ad un passo dal Genoa e al Napoli potrebbe arrivare Mazzocchi.