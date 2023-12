Romano: “Ieri schiaffo morale a tutti, un professionista esemplare”

Il giornalista Daniele Romano, dopo la partita tra Napoli e Frosinone, ha pubblicato un pensiero sui propri social.

Ecco le sue parole: “Demme ieri sera ha dato uno schiaffo morale a tutti. Grande atleta e uomo vero. Un grandissimo professionista, serio ed esemplare. Mai una parola fuori posto, una condizione atletica in totale controtendenza con i minuti giocati in campo. Un calciatore come Demme oggi, a questo Napoli, serve come il pane perché mette grinta e cuore, mentre magari qualcuno ha ancora il pancino pieno. La sostituzione al minuto 53 segna un ulteriore passo falso da parte di Mister Mazzarri, in visibile confusione. Siamo stati capaci di distruggere qualcosa di bello e di travolgente in pochissimo tempo. Non voglio assolutamente togliere meriti al Frosinone, ma quanto accaduto ieri è totale responsabilità del Napoli, dal presidente all’allenatore. Di Francesco non ci venisse a parlare di impresa perché la vera impresa è sostituire praticamente tutto il Napoli”.