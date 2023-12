Roma, Dybala spera nel recupero contro il Napoli

In casa Roma si spera di recuperare il prima possibile Paulo Dybala.

L’argentino manca molto alla squadra e in campo si vede, ma è finalmente sulla via del recupero, con il flessore della coscia destra che sta guarendo rapidamente.

La Joya vorrebbe già provare a sedersi in panchina tra tre giorni per la sfida contro il Napoli, data la voglia di mettersi in gioco e dare il suo, solito, importante apporto alla squadra, anche se l’ipotesi più sicura, al momento, resta quella del 30 dicembre all’Allianz Stadium, quando la Roma farà visita alla Juventus.

L’argentino può dunque essere sicuro della sua convocazione a Torino, e sta cercando di arrivare al suo appuntamento con il passato nella forma più smagliante possibile.