PRIMA PAGINA – CdS: “Osi più Kvara, il Napoli è tornato”

Il Napoli al Maradona non sbaglia contro un Cagliari aggressivo e coraggioso. Osimhen ritrova la via del gol perfetto grazie al cross di Mario Rui, mancato tantissimo nelle ultime partite. Pavoletti segna l’1-1 che è l’immagine di un Napoli che ancora deve guarire del tutto. Poi, Osimhen fa il giocoliere portandosi a spasso la difesa rossoblù e alla fine offre l’assist a Kvaratskhelia per il gol vittoria. Oggi il Corriere dello Sport celebra la vittoria degli azzurri col titolo: “Osi più Kvara, il Napoli è tornato”.