Mazzarri: “Contento per il gol di Kvara, a lui serve tanto un terzino come Mario Rui. Alla squadra mancavano sicurezze”

Al termine della sfida contro il Cagliari, vinta dal Napoli per 2-1 ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico azzurro Walter Mazzarri. Queste le parole del tecnico azzurro: “Bisognava ripartire, era una vittoria importantissima questa, se non fosse arrivata la vittoria si innescava un brutto meccanismo, perché una squadra che ha vinto uno Scudetto, dopo che arriva da una serie di brutte sconfitte il morale e le convinzioni vengono messi alla prova. Giocando con questo sistema di gioco hai bisogno di esterni che ti creino la sovrapposizione, Kvara ne ha risentito, perché se non hai uno che ti toglie la marcatura avversaria diventa difficile, per questo arrivava stanco anche sotto porta. Era fondamentale per questo sistema di gioco avere un terzino come Mario Rui, che può aiutare Kvara a non essere sempre triplicato. Nel primo tempo la porta sembrava stregata, nel primo tempo abbiamo fatto un possesso palla quasi record. Penso questa squadra sia nervosa per i risultati negativi, soprattutto perché erano abituati alle tante vittorie della passata stagione. Era importante vincerla perché gli attaccanti quando non sono sereni sbagliano anche gol facili, come accaduto in alcune situazioni nelle ultime partite. Se c’è stato un cambio di allenatore è anche perché mancavano delle sicurezze, non posso dire ciò che mi ha detto quando abbiamo parlato per un pomeriggio intero. Tutti gli occhi sono su di lui dopo le grandi giocate, e ogni volta viene raddoppiato o triplicato, è normale che il ragazzo si innervosisce, per questo cerchiamo in tutti i modi farlo rasserenare, inoltre è un grande ragazzo. Ci divertiamo, arriviamo da un periodo con tantissime partite difficile, poi ne peschiamo un’altra lunedì, ma non ne parliamo, ne parleremo nei prossimo giorni, con la sicurezza che contro tutti faremo benissimo. Era importante che Kvara e Osimhen facessero gol, sono tornati ad essere protagonisti, devono tornare ad essere forti e sereni come lo scorso anno, questo è l’importante”