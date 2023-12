CdS – Decisioni non tutte corrette da parte di Marcenaro. La moviola

Il Corriere dello Sport giudica la direzione arbitrale del signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Napoli-Cagliari è una partita molto ostica e, col passare dei minuti, diventa cattiva, tantissimi i falli e il nervosismo in campo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Decisioni non del tutto corrette da parte di Marcenaro. Osimhen salta in tutta regolarità su Obert, nell’azione dell’1-0. Poi è Juan Jesus a tenere in gioco Lovumbo lanciato verso l’assist a Pavoletti. Fuorigioco di Osimhen: tolto a Politano il gol del 3-1. Scelta discutibile perché Osi è oltre tutti ma si estranea dall’azione. Giusti i gialli nel finale allo stesso Politano, Mario Rui (ma non ci sono gli estremi per un’altra ammonizione nel recupero, la trattenuta su Luvumbo è lieve) e Anguissa”.