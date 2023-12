Politano: “Vittoria che pesa tantissimo, pensiamo partita per partita, ora testa al Frosinone per la sfida di martedì”

Al termine della sfida contro il Cagliari, che ha visto gli azzurri uscire trionfanti per 2-1 è intervenuto ai microfoni di Dazn Matteo Politano. Queste le sue parole: “Pesa tantissimo questa vittoria, cercavamo la vittoria in casa, è stata un’ottima partita anche se il Cagliari ci ha messo in difficoltà. Osimhen aveva tantissima voglia di tornare al gol, siamo contenti per lui e per la vittoria. Sto cercando di dare sempre il massimo e cerco di fare ancora qualche gol. Il mister ha cercato di portare sin dal primo giorno entusiasmo, una cosa che mancava perché non arrivavano i risultati, e pian piano stiamo ritrovando l’affetto dei tifosi, e va bene così. Noi abbiamo sempre ragionato partita dopo partita, fino a quando la matematica ci dice che non possiamo vincere lo Scudetto noi ci proviamo, e guardiamo avanti cercando di vincere ogni partita. Dobbiamo prima giocare la partita di Coppa Italia con il Frosinone, e poi penseremo alla sfida di domenica contro la Roma”