Pedullà: “Thiago Motta all’ombra del Vesuvio per la prossima stagione? Vi spiego”

Walter Mazzarri è stato chiamato per sostituire l’ex allenatore Rudi Garcia, esonerato per i pessimi risultati svolti in campionato. L’allenatore toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, e a meno di sorprese il suo mandato si esaurirà al termine della attuale annata calcistica. Le prospettive potrebbero cambiare qualora Mazzarri riuscisse a conquistare almeno un trofeo in azzurro.

Tra i nomi accostati al Napoli per la prossima stagione c’è quello di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna. Secondo Alfredo Pedullà, tuttavia, ci sono ben poche possibilità che possa approdare a Napoli. Queste le parole dell’esperto di calciomercato a SportItalia:

“Thiago Motta è un allenatore che potrebbe finire nel mirino delle attuali primi tre squadre in Italia (Inter, Juventus, Milan, ndr) Non penso che, al momento, possa essere accostato agli azzurri.”