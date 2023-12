UFFICIALE – Cagliari, i convocati: Ranieri recupera Lapadula, un infortunato salta Napoli

Domani alle 18:00 il Cagliari sarà al Maradona per sfidare il Napoli. I sardi sono reduci dall’incredibile vittoria in rimonta per 2-1 al Sassuolo. All’Unipol Domus, i rossoblù hanno ribaltato i nerazzurri nel finale con l’incredibile rovesciata di Pavoletti. Per ripetersi, Ranieri convoca 26 calciatori. Tra i convocati c’è Gianluca Lapadula, recentemente operato per la riduzione della frattura causata da un’intervento di Tressoldi. Non partirà per il capoluogo campano Eldor Shomurodov, infortunato.

Ecco l’elenco completo: